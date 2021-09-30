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Эксперты оценили в 90% эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"

Эксперты оценили в 90% эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Эффективность вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" составляет 90%, заявил на российско-китайской конференции по проблемам COVID-19 замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"ЭпиВакКорона", полипептидная вакцина (...) к настоящему моменту доказано, что эффективность вакцины у различных слоев населения равна 90%", - сказал эксперт.

По его словам, вакцина действует сразу в трех областях: нейтрализует связывание коронавируса с ключевыми рецепторами клеток, "работает на уровне оболочки вируса и мембраны клетки" и активирует гуморальный и клеточный иммунитет организма.

Вакцина "ЭпиВакКорона" была разработана в научном центре "Вектор" Роспотребнадзора, это двухкомпонентная вакцина, которая с весны применяется для массовой вакцинации населения.

В начале сентября замглавы центра "Вектор" Татьяна Непомнящих заявила "Интерфаксу", что среди полностью привитых вакциной "ЭпиВакКорона" заболевают коронавирусом всего менее 1%. Она добавила, что третья и четвертая фаза пострегистрационных клинических исследований этого препарата завершаются и уже этой осенью будут объявлены и опубликованы в научных журналах их результаты.

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Хроника 09 января 2020 года – 30 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Александр Горелов ЭпиВакКорона

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