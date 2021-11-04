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Юморист Галкин попал в список угроз нацбезопасности Украины

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом свидетельствуют обновленные данные этого списка.

Таким образом, на данный момент в перечне находится 259 человек.

В сентябре на Украине российского певца Моргенштерна повторно признали угрозой нацбезопасности страны.

Украина Максим Галкин

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