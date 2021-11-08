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Корабли Тихоокеанского флота начали подготовку к шторму в Приморье

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Силы Тихоокеанского флота (ТОФ) начали готовиться к сильному дождю и ветру со скоростью до 37 м/с, которые ожидаются в Приморском крае, сообщает в понедельник пресс-служба ТОФ.

"Вечером 8 ноября во Владивостоке, где базируются значительные силы флота, ожидаются осадки местами очень сильные, сильный ветер с порывами до 37 м/с. Ночью и днём 9 ноября в Приморье пройдут осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами очень сильные с количеством до 50 мм. Возможны гололедные явления. На деревьях и проводах - отложения мокрого снега", - говорится в сообщении.

Чтобы корабли Тихоокеанского флота не пострадали во время шторма, военные подготовили их к ухудшению погоды. Имущество на кораблях закрепили по-штормовому, завели дополнительные швартовые концы. Суда загерметизировали, а дежурно-вахтенную службу усилили.

Также перед штормом проверили готовность спасательных сил и судов обеспечения. На берегу специалисты проверили работы автономных источников энергии, а также ввели ограничения на работу аэродромов морской авиации.

В случае внештатных ситуаций во время шторма экипажи судов ТОФ готовы оказывать помощь гражданским судам. Дежурные силы вспомогательного флота готовятся предоставить безопасные стоянки для сил ТОФ.

Приморский край Тихоокеанский флот

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