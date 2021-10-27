Тихоокеанский флот в ближайшие годы усилят четырьмя подводными крейсерами

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Подводные силы Тихоокеанского флота в ближайшие годы будут усилены четырьмя подводными крейсерами проекта 955 "Борей-А" и атомными подлодками проекта 885М "Ясень-М", сообщил начальник штаба командования подводных сил ТОФ контр-адмирал Аркадий Наварский.

"Согласно плану вооружения в ближайшие годы наше объединение планируется усилить новыми атомными подводными лодками, которые позволят существенно укрепить морскую составляющую Стратегических ядерных сил России. Мы ожидаем поступление четырёх подводных лодок - два "Борея" и два "Ясеня". Их строительство практически завершено. Некоторые из них уже участвуют в ходовых испытаниях", - сказал Наварский журналистам в среду.

По его словам, на Тихоокеанский флот поступят обновленные крейсеры проекта 955 "Борей-А", которые являются носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава". Новые крейсеры "Борей-А" являются дальнейшим развитием лодок данного проекта, они оснащены самыми современными модернизированными видами вооружения, самыми современными системами наблюдения и применения оружия.

Также, добавил Наварский, для ТОФ строятся многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Ясень-М" - "Новосибирск" и "Красноярск".

Он также заявил, что причальная инфраструктура пункта базирования подводных сил ТОФ на Камчатке полностью готова к приему новых атомных подлодок проекта 955 "Борей-А" и проекта 885М "Ясень-М".

"Инфраструктура командования подводных сил непрерывно совершенствуется, в том числе с учетом прибытия на Тихоокеанский флот современных атомных подводных лодок. Строительство причальной инфраструктуры продолжается, находится на завершающей стадии. К концу года мы все закончим. Уже причальный фронт полностью готов к приему новых кораблей", - отметил контра-адмирал.

По словам Наварского, современная инфраструктура позволяет обеспечивать подводные лодки, которые находятся в базе, всеми энергосредами (электричество, вода, кислород и т. д).

Контр-адмирал также рассказал журналистам о том, что российские межконтинентальные баллистические ракеты Р-30 "Булава" неуязвимы для любой системы противоракетной обороны.

"Главные достоинства "Булавы" - простота в обслуживании и способность маневрировать на разгонном участке, что делает ракету неуязвимой для любой системы ПРО", - отметил он.

Носителями твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Р-30 "Булава" являются подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 "Борей".