Экологический взвод Тихоокеанского флота собрал более 450 тонн мусора на Чукотке

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Экологическое подразделение Тихоокеанского флота (ТОФ) собрало на острове Врангеля в Чукотском автономном округе больше 450 тонн хозяйственного и бытового мусора, сообщает пресс-служба ТОФ.

"По указанию руководства Министерства обороны РФ на острове Врангеля уже несколько лет ведутся такие работы. В этом году экспедиция работала с августа и уже завершилась из-за образования снежного и ледяного покрова", - говорится в сообщении.

Военные собрали мусор и загрузили на специальное судно. Отходы отправили в порт, где их планируют утилизировать.

В экологической акции было задействовано более 50 военнослужащих. В работе они использовали краны грузоподъёмностью 25 и 40 тонн, ломовозы на базе автомобиля "КамАЗ" с краном-манипулятором, самосвалы, гусеничные транспортеры, бульдозер, топливозаправщик и пакетировочные прессы.

Всего было использовано 10 единиц техники.