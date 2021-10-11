Корабли ТОФ провели ракетные стрельбы в Японском море

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ракетные стрельбы провели в Японском море гвардейский крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

"Экипажи флагмана Тихоокеанского флота Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" в рамках итоговой проверки за летний период обучения провели в Японском море плановое учение по противовоздушной обороне отряда, в ходе которого выполнили практические пуски зенитных ракет комплексов "Форт", "Кинжал" и "Оса" по скоростным воздушным целям", - говорится в сообщении.

Огонь велся по ракетам-мишеням, запущенным с малых ракетных и малых противолодочных кораблей. В ходе учения выполнено десять ракетных пусков, отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, пуск крылатой ракеты-мишени "Малахит" в интересах отряда осуществил малый ракетный корабль "Разлив". В качестве воздушных целей также были использованы ракеты-мишени "Саман", запущенные с малых противолодочных кораблей "Метель" и "Иней".

Выполнение боевого упражнения обеспечивали 12 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ. Они выполняли задачи по закрытию района ракетных стрельб, отмечается в сообщении.

"В ходе выполнения совместной ракетной стрельбы расчеты ПВО крейсера "Варяг" обнаружили крылатую ракету, взяли ее на сопровождение и уничтожили зенитными ракетами ЗРК "Форт" на безопасном для корабля удалении. Остальные цели ГРКР "Варяг" и БПК "Адмирал Трибуц" поразили с использованием ЗРК "Оса" и "Кинжал", а также корабельной артиллерии. Всего в рамках практических действий было выполнено 10 ракетных пусков", - проинформировали в ТОФ.