Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Корабли ТОФ провели ракетные стрельбы в Японском море

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ракетные стрельбы провели в Японском море гвардейский крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

"Экипажи флагмана Тихоокеанского флота Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" в рамках итоговой проверки за летний период обучения провели в Японском море плановое учение по противовоздушной обороне отряда, в ходе которого выполнили практические пуски зенитных ракет комплексов "Форт", "Кинжал" и "Оса" по скоростным воздушным целям", - говорится в сообщении.

Огонь велся по ракетам-мишеням, запущенным с малых ракетных и малых противолодочных кораблей. В ходе учения выполнено десять ракетных пусков, отметили в пресс-службе.

Согласно сообщению, пуск крылатой ракеты-мишени "Малахит" в интересах отряда осуществил малый ракетный корабль "Разлив". В качестве воздушных целей также были использованы ракеты-мишени "Саман", запущенные с малых противолодочных кораблей "Метель" и "Иней".

Выполнение боевого упражнения обеспечивали 12 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ. Они выполняли задачи по закрытию района ракетных стрельб, отмечается в сообщении.

"В ходе выполнения совместной ракетной стрельбы расчеты ПВО крейсера "Варяг" обнаружили крылатую ракету, взяли ее на сопровождение и уничтожили зенитными ракетами ЗРК "Форт" на безопасном для корабля удалении. Остальные цели ГРКР "Варяг" и БПК "Адмирал Трибуц" поразили с использованием ЗРК "Оса" и "Кинжал", а также корабельной артиллерии. Всего в рамках практических действий было выполнено 10 ракетных пусков", - проинформировали в ТОФ.

ТОФ Минобороны РФ Японское море

Новости

Медведев назвал бессмысленными контакты с Киевом до появления "вменяемого руководства"

Медведев назвал бессмысленными контакты с Киевом до появления "вменяемого руководства"

Что произошло за день: воскресенье, 10 октября

США сняли санкции с нескольких россиян, чтобы Нуланд смогла приехать в РФ

США сняли санкции с нескольких россиян, чтобы Нуланд смогла приехать в РФ

Число жертв отравления алкоголем в Оренбуржье выросло до 34

Задержан гражданин Грузии, сбежавший от конвоя во Внуково

Арестована седьмая фигурантка дела об отравлении алкоголем в Оренбуржье

Дочь погибшего в крушении L-410 в Татарстане пилота заявила о жалобах отца на технику

Дочь погибшего в крушении L-410 в Татарстане пилота заявила о жалобах отца на технику

Источник сообщил о ДТП с погибшими с участием машины Ксении Собчак

Источник сообщил о ДТП с погибшими с участием машины Ксении Собчак

Арестован шестой фигурант дела о массовом отравлении суррогатом в Оренбуржье

Глава Татарстана сообщил о докладе пилотов L-410 перед падением об отказе двигателя

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });