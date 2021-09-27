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Пенсионерка погибла при пожаре в одной из больниц Воронежской области

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в Лискинской районной больнице в Воронежской области, погибла женщина, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Информация о пожаре в одной из палат на втором этаже медучреждения поступила в понедельник в 02:34. В 02:58 возгорание было ликвидировано на площади 15 кв. м.

"Силами сотрудников больницы был эвакуирован 31 человек. К сожалению, на месте пожара обнаружен погибший, женщина 1939 г.р.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

Воронежская область МЧС

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