После пожара в "ковидном" корпусе больницы в Кирове завели уголовное дело

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту пожара в кировской инфекционной больнице, где погибли два человека.

Региональное СУ СКР сообщает, что дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)

На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

В ночь на 5 октября в одной из палат инфекционной клинической больницы в Кирове произошел пожар, в результате погибли двое пациентов - 66-летний и 82-летний мужчины. Остальные больные были эвакуированы.

Как сообщает Минздрав региона, пожар произошел в корпусе для пациентов с коронавирусом. В палате находились три пациента, загорелся матрас.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем одного из погибших пациентов.