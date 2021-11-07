Действие системы QR-кодов на Камчатке продлено до конца ноября

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Камчатского края принял решение продлить по 30 ноября систему QR-кодов для посещения предприятий общественного питания и учреждений культуры, сообщает пресс-служба правительства региона. Изначально QR-коды вводились на время нерабочих дней - с 30 октября по 7 ноября.

В правительстве также напомнили о введении системы QR-кодов в межмуниципальном транспорте, анонсированном 3 ноября губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Так, с 23 ноября пассажирские перевозки авиацией и автобусами будут доступны только при предъявлении сертификата о прививках или действующего QR-кода, а также документа о перенесенном COVID-19 или о противопоказании к вакцинации.

Кроме того, с 7 ноября и до смягчения ограничительных мер введен запрет на работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах.

Также с 7 ноября продлевается запрет на размещение граждан в гостиницах и иных средствах размещения без документов, удостоверяющих личность и подтверждающих прохождение вакцинации, либо документа о медотводе, либо справки о том, что вселяющийся переболел COVID-19.

С 28 ноября при заселении тем, у кого есть справка о медотводе, необходимо будет предоставить ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за 72 часа до заселения в гостиницу. Предъявление этих документов не требуется для предоставления при посещении проживающими баров, ресторанов, кафе, буфетов и иных предприятий общественного питания в гостиницах и иных средствах размещения.