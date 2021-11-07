Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Действие системы QR-кодов на Камчатке продлено до конца ноября

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Камчатского края принял решение продлить по 30 ноября систему QR-кодов для посещения предприятий общественного питания и учреждений культуры, сообщает пресс-служба правительства региона. Изначально QR-коды вводились на время нерабочих дней - с 30 октября по 7 ноября.

В правительстве также напомнили о введении системы QR-кодов в межмуниципальном транспорте, анонсированном 3 ноября губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым. Так, с 23 ноября пассажирские перевозки авиацией и автобусами будут доступны только при предъявлении сертификата о прививках или действующего QR-кода, а также документа о перенесенном COVID-19 или о противопоказании к вакцинации.

Кроме того, с 7 ноября и до смягчения ограничительных мер введен запрет на работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах.

Также с 7 ноября продлевается запрет на размещение граждан в гостиницах и иных средствах размещения без документов, удостоверяющих личность и подтверждающих прохождение вакцинации, либо документа о медотводе, либо справки о том, что вселяющийся переболел COVID-19.

С 28 ноября при заселении тем, у кого есть справка о медотводе, необходимо будет предоставить ПЦР-тест, полученный не ранее, чем за 72 часа до заселения в гостиницу. Предъявление этих документов не требуется для предоставления при посещении проживающими баров, ресторанов, кафе, буфетов и иных предприятий общественного питания в гостиницах и иных средствах размещения.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

7
В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса
Хроника 09 января 2020 года – 07 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Камчатский край Коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 7 ноября

ФССП возбудила против Telegram дела о взыскании 5 млн рублей штрафов

ФССП возбудила против Telegram дела о взыскании 5 млн рублей штрафов

Что произошло за день: суббота, 6 ноября

Уголовное дело по факту пыток заключенных возбуждено в Ростовской области

Более 1,3 млн больных COVID-19 находятся под наблюдением медиков в РФ

Мурашко заявил, что экспертиза "Спутника V" для подростков подходит к концу

Мурашко заявил, что экспертиза "Спутника V" для подростков подходит к концу

Перевозчики в Татарстане не поняли, как проверять QR-коды у пассажиров

В Татарстане введут QR-коды для проезда в общественном транспорте

В Татарстане введут QR-коды для проезда в общественном транспорте
Пандемия коронавируса

В Крыму отменили требование о ПЦР-тесте при наличии QR-кода для заселения в отели

В Крыму отменили требование о ПЦР-тесте при наличии QR-кода для заселения в отели

МИД РФ подтвердил обсуждение темы Украины в ходе визита директора ЦРУ в Москву

МИД РФ подтвердил обсуждение темы Украины в ходе визита директора ЦРУ в Москву
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });