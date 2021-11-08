Свердловскому бизнесу объяснили, как принимать клиентов на время сбоя "Госуслуг"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Оперштаб Свердловской области рекомендовал собственникам и менеджерам предприятий и организаций впускать людей, считая, что сертификат посетителей о вакцинации от коронавируса или QR-код действителен в течение года.

Эти рекомендации дали на период "до завершения на федеральном уровне урегулирования всех процессов, связанных с работой "Госуслуг" и QR-кодов".

Федеральный Минздрав с 8 ноября ввел в действие новую форму сертификата о вакцинации. С утра пользователи портала госуслуг начали жаловаться, что срок действия их сертификатов о сделанной прививке либо сократился с 12 месяцев до полугода, либо обнулился. Москвичи при этом отмечали, что на портале мэрии информация об этом документе осталась прежней. Минздрав Камчатки назвал единственным выходом из ситуации повторную вакцинацию.

Позднее в федеральных Минцифры и Минздраве изменение сроков действия сертификатов связали со сбоем на портале госуслуг. Там заверили, что срок действия этого документа не изменился и по-прежнему составляет 12 месяцев с момента полной вакцинации.