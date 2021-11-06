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За сутки в России выявлены рекордные 41,3 тыс. новых случаев коронавируса

За сутки в России выявлены рекордные 41,3 тыс. новых случаев коронавируса
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Еще 41 335 случаев коронавируса зарегистрировано в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб. В стране вновь выявлено максимальное число заболевших за всю пандемию. Последний суточный антирекорд (40 993 человека) был зафиксирован 31 октября.

В стране умерли за сутки 1188 пациентов. Больше всего смертей в Москве - 98, в Петербурге - 86, в Московской области - 49.

Общее число жертв COVID-19 выросло до 245 635.

Новые эпизоды фиксировались во всех 85 регионах России. В Москве выявили 6 880 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 3 138 заболевших за сутки, в Московской области - 3 085.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 755 930 случаев коронавирусной инфекции.

Поправились и выписаны 7 млн 535 172 пациентов, в том числе 29 201 за последние сутки.

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