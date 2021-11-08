Заболеваемость COVID в Москве держится на одном уровне второй день подряд

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Около 5 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, этот показатель в городе держится на одном уровне второй день подряд, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По информации оперштаба, в Москве за последние 24 часа выявили 4 982 пациента с коронавирусом. Накануне сообщалось о фиксации 4 975 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в столице держится на одном уровне второй день. Она соответствует показателям первой - начала второй декады октября, когда в городе выявляли от 4 до 5 тыс. случаев коронавируса.

Скончалось за сутки в Москве 97 пациентов с коронавирусом. В отличие от показателя заболеваемости, уровень смертности в столице не падает, он соответствует данным конца июля. В общей сложности от COVID-19 в городе умерли 32 112 человек.

Выздоровели от заболевания и выписались за сутки 5 262 москвича. Всего от коронавируса в российской столице излечились 1 641 106 человек.

Накануне сообщалось о смерти 96 и выздоровлении 5 238 жителей Москвы.

Общее число случаев COVID-19 в Москве по состоянию на 8 ноября составляет 1 866 606.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19. Спустя пять дней в городе ввели еще ряд ограничений. В их числе - домашний режим для пожилых москвичей, перевод на удаленный формат работы трети штата столичных компаний, доведение доли вакцинированных среди сотрудников предприятий "контактных" сфер до 80%.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

3 ноября Собянин отметил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется, нерабочие дни продлеваться не будут.

8 ноября в городе завершился режим нерабочих дней, столица продолжила жить с рядом ограничений. Масочный режим остается обязательным в общественных местах и на транспорте.