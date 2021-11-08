Сбой в сроках действия COVID-сертификатов затронул 300 тыс. пользователей "Госуслуг"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Сбой, из-за которого на "Госуслугах" срок действия сертификатов о вакцинации от коронавируса COVID-19 по ошибке СНИЗИЛСЯ с 12 месяцев до полугода, затронул 300 тысяч из 50 млн пользователей портала и произошёл из-за необходимости оперативно обновить сертификаты в соответствии с приказом Минздрава России, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Ошибки были допущены в сертификатах у 300 тысяч человек. Всего же на "Госуслугах" сейчас выпущено около 50 млн сертификатов. Минздрав 22 октября утвердил приказ: к 8 ноября по всей стране вводится единая форма сертификата для тех, кто привился или переболел. Уже выпущенные сертификаты нужно было оперативно обновить", - говорится в сообщении от имени министра, пришедшем на почту пользователям портала Госуслуг.

По его словам, сбой произошёл из-за недостатка времени. "На разработку, внедрение и тестирование у нас было мало времени, поэтому и произошёл сбой - смешались сроки действия сертификатов переболевших и вакцинированных", - пояснил Шадаев.

Он отметил, что "проблему исправили за четыре часа - сейчас сроки действия сертификатов восстановлены".

"Сайт и мобильные приложения "Госуслуг" работают стабильно. Мы смогли так быстро всё исправить благодаря неравнодушным пользователям, которые сообщили о проблеме. Я понимаю, что вопрос с QR-кодами чувствительный, поэтому в дальнейшем по всем подобным работам будет обеспечен дополнительный технический контроль",- заверил глава Минцифры.

Ранее источник в федеральном правительстве сообщил "Интерфаксу", что изменения сроков действия сертификатов о вакцинации от коронавируса были связаны с корректировкой формы этого документа на портале "Госуслуг".

В приказе отмечается, что сертификаты, сформированные до вступления в силу приказа, "подлежат переоформлению в автоматическом режиме" на портале "Госуслуг" не позднее 1 марта будущего года. Сроки действия сертификатов в приказе не указаны.

В понедельник россияне стали массово жаловаться, что срок действия их сертификатов о вакцинации на портале Госуслуг сократился с 12 месяцев до полугода. Таким образом, у не прошедших ревакцинацию они оказались недействительными.

В Минцифры и Минздраве заверили, что срок действия сертификатов о получении прививки от коронавируса COVID-19 остаётся прежним и составляет год с момента окончания вакцинации, а сокращение его до полугода вызвано техническими работами на портале "Госуслуг".