Минцифры проведет дополнительное тестирование портала "Госуслуг" после сбоя

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проведет дополнительное тестирование портала "Госуслуги" после сбоя утром в понедельник, выразившегося в изменении срока действия сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

"Мы в достаточно экстренном порядке выводили единую форму сертификата вместо двух отдельных - сертификат переболевшего и сертификат вакцинированного. Был приказ Минздрава о том, что с 8 ноября мы должны на портале прийти к единой форме. В рамках единой формы возникла техническая ошибка, и я вчера принес персональные извинения 300 тыс. пользователей, которых это коснулось, и обещал взять эту ситуацию на дополнительный контроль. Мы сейчас реализуем дополнительное контр-тестирование", - сказал Шадаев на сессии "Цифровая экономика" в рамках форума Cnews 2021 во вторник.

В понедельник, 8 ноября, россияне стали массово жаловаться, что срок действия их сертификатов о вакцинации на портале "Госуслуг" сократился с 12 месяцев до полугода. Таким образом, у не прошедших ревакцинацию они оказались недействительными.

В Минцифры и Минздраве заверили, что срок действия сертификатов о получении прививки от коронавируса COVID-19 остается прежним и составляет год с момента окончания вакцинации, а сокращение его до полугода вызвано техническими работами на "Госуслугах".

В вышеупомянутом приказе Минздрава отмечается, что сертификаты, сформированные до вступления в силу данного документа, "подлежат переоформлению в автоматическом режиме" на портале "Госуслуг" не позднее 1 марта будущего года. Сроки действия сертификатов в приказе не указаны.