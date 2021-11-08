Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Сбой на "Госуслугах" связали со введением новой формы ковид-сертификатов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - На портале госуслуг сбой с изменением сроков действия сертификатов о вакцинации от коронавируса произошел в связи с корректировкой формы этого документа, сообщил "Интерфаксу" источник в федеральном правительстве.

Он напомнил, что 8 ноября вступил в действие приказ Минздрава об утверждении новой формы сертификата. В приказе говорится, что составленные ранее сертификаты "подлежат переоформлению в автоматическом режиме" на портале "Госуслуг" не позднее 1 марта будущего года. Сроки действия сертификатов в приказе не указаны.

"С переоформлением электронных документов, по всей видимости, был связан произошедший сбой", - отметил собеседник агентства.

С утра 8 ноября жители разных регионов стали жаловаться, что срок действия их сертификатов о прививке от COVID-19 на портале госуслуг сократился с 12 месяцев до шести. У некоторых сертификаты оказались недействительными. Профильные министерства регионов Дальнего Востока сообщили, что с их решениями эти изменения не могут быть связаны и повлиять на работу "Госуслуг" они не могут.

Минздрав Камчатки сообщил о вступлении в силу приказа федерального Минздрава о новой форме сертификата и о методических рекомендациях ревакцинироваться раз в полгода, и связал "обнуление" QR-кодов с этими решениями. Ведомство рекомендовало землякам пройти ревакцинацию, чтобы снова получить действующий сертификат.

В Москве люди заметили, что сертификат о вакцинации на сайте мэрии сохранил прежние сроки действия.

В Минцифры и Минздраве заверили, что срок действия сертификатов не изменился, а все изменения в информации на "Госуслугах" произошли из-за технических работ на портале. Что это были за технические работы, в пресс-службе Минцифры "Интерфаксу" не уточнили.

Позднее замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил, что большинству пользователей портала Госуслуг восстановили сроки действия сертификатов.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

7
В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса
Минздрав правительство Госуслуги Минцифры коронавирус

Новости по теме

Новости

Льва Пономарева оштрафовали на 10 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента

Льва Пономарева оштрафовали на 10 тыс. руб. за отсутствие маркировки иноагента
Пандемия коронавируса

На "Госуслугах" восстановили сроки действия большинства сертификатов о COVID-прививке

В Кремле сочли преждевременным оценивать эффективность нерабочих дней

В Кремле сочли преждевременным оценивать эффективность нерабочих дней

Песков переадресовал ФСИН вопрос об условиях содержания Навального

Пандемия коронавируса

Песков заявил, что сокращение сроков действия QR-кодов не обсуждается

В России коронавирус выявили еще у 39 400 человек

В России коронавирус выявили еще у 39 400 человек
Пандемия коронавируса

Глава Минприроды РФ заразился коронавирусом

Google и Telegram грозят новые штрафы до 4 млн руб. из-за запрещенной информации

Google и Telegram грозят новые штрафы до 4 млн руб. из-за запрещенной информации
Пандемия коронавируса

Минцифры объяснило техсбоем "обнуление" сертификатов о вакцинации

Минцифры объяснило техсбоем "обнуление" сертификатов о вакцинации

Адвокат сообщил, что РФ и США приостановили переговоры о возвращении Уилана

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });