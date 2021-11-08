Сбой на "Госуслугах" связали со введением новой формы ковид-сертификатов

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - На портале госуслуг сбой с изменением сроков действия сертификатов о вакцинации от коронавируса произошел в связи с корректировкой формы этого документа, сообщил "Интерфаксу" источник в федеральном правительстве.

Он напомнил, что 8 ноября вступил в действие приказ Минздрава об утверждении новой формы сертификата. В приказе говорится, что составленные ранее сертификаты "подлежат переоформлению в автоматическом режиме" на портале "Госуслуг" не позднее 1 марта будущего года. Сроки действия сертификатов в приказе не указаны.

"С переоформлением электронных документов, по всей видимости, был связан произошедший сбой", - отметил собеседник агентства.

С утра 8 ноября жители разных регионов стали жаловаться, что срок действия их сертификатов о прививке от COVID-19 на портале госуслуг сократился с 12 месяцев до шести. У некоторых сертификаты оказались недействительными. Профильные министерства регионов Дальнего Востока сообщили, что с их решениями эти изменения не могут быть связаны и повлиять на работу "Госуслуг" они не могут.

Минздрав Камчатки сообщил о вступлении в силу приказа федерального Минздрава о новой форме сертификата и о методических рекомендациях ревакцинироваться раз в полгода, и связал "обнуление" QR-кодов с этими решениями. Ведомство рекомендовало землякам пройти ревакцинацию, чтобы снова получить действующий сертификат.

В Москве люди заметили, что сертификат о вакцинации на сайте мэрии сохранил прежние сроки действия.

В Минцифры и Минздраве заверили, что срок действия сертификатов не изменился, а все изменения в информации на "Госуслугах" произошли из-за технических работ на портале. Что это были за технические работы, в пресс-службе Минцифры "Интерфаксу" не уточнили.

Позднее замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил, что большинству пользователей портала Госуслуг восстановили сроки действия сертификатов.