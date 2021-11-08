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На "Госуслугах" восстановили сроки действия большинства сертификатов о COVID-прививке

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Большинству пользователей портала Госуслуг восстановили сроки действия сертификатов о вакцинации от COVID-19, которые в понедельник были сокращены вдвое, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.

"Сейчас работает скрипт (программа - ИФ) на портале, который восстанавливает сроки действия. У большинства пользователей уже все штатно и все по-прежнему. Портал работает в штатном режиме, можно зайти (на него) и в этом убедиться", - сказал Качанов, чьи слова "Интерфаксу" привели в пресс-службе Минцифры.

Ранее россияне стали жаловаться, что срок действия сертификатов о вакцинации на портале Госуслуг сократился с 12 месяцев до полугода. Таким образом, у не прошедших ревакцинацию они оказались недействительными.

В Минцифры и Минздраве сообщили, что срок действия сертификатов о получении прививки от коронавируса COVID-19 остается прежним и составляет год с момента окончания вакцинации, а сокращение его до полугода вызвано техническими работами на портале Госуслуг.

Хроника 09 января 2020 года – 08 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Олег Качанов Минцифры Коронавирус Госуслуги

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