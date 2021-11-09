Минюст РФ внес советский фильм в список экстремистских материалов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Министерство юстиций РФ внесло в список экстремистских материалов (№ 5218) фильм 1973 года "Тайное и явное. Цели и деяния сионистов", сообщается на официальном сайте ведомства.

Картина представляет собой черно-белый фильм, продолжительностью от 1 часа 28 минут 01 секунды до 1 часа 28 минут 16 секунд, который начинается с изображения древних скульптур и текста на экране: "В этом фильме изложены факты...". Картина считается псевдодокументальной и не демонстрировалась в широком прокате.

Фильм был выпущен Центральной Студией Документальных Фильмов (ЦСДФ) .

Решение о запрете было принято Сыктывкарским городским судом в июле 2021 года.

Ранее, в понедельник, Министерство юстиций РФ включило в список СМИ - иностранных агентов петербургского адвоката Ивана Павлова. Кроме того, в список попали еще четыре человека: Валерия Ветошкина, Максим Заговора, Максим Оленичев и Елена Скворцова. Они также состояли в "Команде 29". Движение "Российская ЛГБТ-сеть" в этот же день было включено в реестр Минюста незарегистрированных объединений-иноагентов.