Посещаемость библиотек в Екатеринбурге снизилась в десять раз из-за QR-кодов

Сильнее всего в Свердловской области из-за новых ограничений пострадали организаторы гастролей

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге в первые дни после введения QR-кодов посещаемость библиотек сократилась в десять раз, с 50-100 человек в день до 5-10, сообщил начальник управления культуры администрации города Илья Марков. Систему QR-кодов начали вводить в Свердловской области с 25 октября.

"К концу двухнедельного опыта наблюдается некое возвращение аудитории. Сегодня где-то 50% в целом по нашим двум библиотечным системам возвращение аудитории. Тем не менее, снижение потока наблюдается", - добавил он.

В целом, по его словам, в Екатеринбурге учреждения культуры оказались готовы к введению QR-кодов.

"Многие предполагали такое развитие событий. Практика мировая, европейская говорит о том, что это наверное единственный вариант развития ситуации связанной с распространением коронавирусной инфекции", - подчеркнул Марков.

Число посетителей в первую неделю введения системы QR-кодов в "Ельцин центре" сократилось на 40%, а количество запросов на экскурсии - на 70%, сообщил директор музея Олег Лутохин. По его словам, пока динамика посещаемости остается нестабильной.

Снижение числа запросов на экскурсии он связал с приостановкой обслуживания детских групп. "С другой стороны это говорит об общественном запросе на безопасность", - отметил Лутохин.

В нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября музей и его арт-галерея продолжали работать, но отказались от проведения мероприятий.

Сокращение числа зрителей отмечают и в Нижнетагильском драматическом театре. Художественный руководитель театра Игорь Булдыгин сообщил, что отток зрителей "безусловно есть", однако наблюдается он в отношении "спектаклей-старожилов". "Падение приличное, процентов на 50", - сказал худрук, отметив, что с премьерными спектаклями таких проблем нет.

"Самое первое, что мы получили от ввода QR-кодов, - это негатив в социальных сетях, он был огромный. (...) Мы отработали новые системы, потому что есть еще электронные билеты, их тоже надо считывать электронно, теперь еще добавились QR-коды. Поэтому первые два спектакля у нас шли даже с небольшой задержкой в минут 10. Сейчас мы над этим работаем", - сказал Булдыгин.

Директор Свердловской Государственной академической филармонии Александр Колотурский сообщил, начало введения QR-кодов было отложено до завершения нерабочих дней, первый концерт по таким правилам пройдет только 9 ноября, поэтому администрация еще не могла оценить последствия.

"Для филармонии это испытание, потому что мы не знаем, сколько публики нашей имеет QR-коды", - сказал Колотурский.

Он добавил, что для разведения потока зрителей на первое мероприятие будет организовано шесть входов и что а коллектив филармонии на 97,5% вакцинирован или имеет иммунитет к инфекции.

Сильнее же от введения новых ограничений в регионе пострадала сфера, не получающая господдержки, в частности, организаторы гастрольных мероприятий.

"У нас отрасль коммерческая, которая занимается культурой, и, к сожалению, никаких субсидий мы на поддержку собственных штанов не получали, не считая предпринимательских, которые были в прошлом году выделены. Снижение потока зрительского не просто кратное, оно категорическое, зрительского потока просто нет. Нам в этот локдаун пришлось перенести гастроли", - сказала директор арт-холдинга "Ангажемент" Татьяна Самойлова.

Снижение активности клиентов отмечается в Екатеринбурге и в части планирования досуга на новогодние праздники.

"Как правило, в Екатеринбурге середина ноября - это очень активный покупательский сезон, все активно выбирают себе досуг для новогоднего периода. Здесь мы вынуждены констатировать снижение активности. Обычно к концу ноября в основных театрах и концертных организациях билетов не было на новогодние представления. Пока они есть, что нас в некоторым смысле настораживает", - сообщил Илья Марков.