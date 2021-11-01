Свердловчанин оспорил в суде введение обязательных QR-кодов в регионе

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд зарегистрировал административный иск жителя региона, который решил оспорить пункт указа губернатора Евгения Куйвашева о введении с 30 октября доступа в общественные места по QR-кодам и документам, удостоверяющим личность. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Дата рассмотрения иска еще не назначена.

Систему QR-кодов в Свердловской области ввели с 25 октября сначала для посещения музеев, выставок, библиотек и спортивных организаций. С 30 октября доступ по QR-кодам ввели для театров, кинотеатров, общепита и торговых центров.

В нерабочие дни, введенные президентским указом с 30 октября по 7 ноября, в регионе запрещена работа культурных учреждений, кроме театров и музеев, а общепиту запретили работать с 23:00 до 6:00.