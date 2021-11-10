Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Свердловские депутаты-коммунисты потребовали изменить правила для QR-кодов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты от КПРФ Закосбрания Свердловской области предложили губернатору Евгению Куйвашеву отложить введение QR-кодов до 1 декабря 2021 года и продлить действие QR-кодов для переболевших, сообщил первый секретарь Свердловского обкома КПРФ, вице-спикер собрания Александр Ивачев.

Он назвал инициативу депутатов срочными мерами для стабилизации ситуации, поскольку "после введения фактически обязательной вакцинации жители области столкнулись с целым рядом проблем, которые привели к поражению в правах более половины" населения.

По его словам, депутаты предлагают разрешить людям, имеющие антитела к инфекции, получать QR-коды сроком на полгода, а действие QR-кодов для официально переболевших продлить до одного года вместо нынешних шести месяцев.

Также коммунисты предлагают ускорить процедуру получения сертификатов о вакцинации от COVID-19 и остановить практику отстранения от работы непривитых граждан.

Авторы обращения отмечают, что требования по вакцинации ужесточили, хотя не было открыто достаточно прививочных пунктов, а в открытых пунктах недостаточно бланков справок.

"В целом существующие сегодня меры по проведению вакцинации населения Свердловской области считает неподготовленными, неэффективными и нарушающими права граждан", - говорится в обращении.

В Свердловской области система QR-кодов введена 25 октября, их применение расширяется. Рекомендательный режим введения QR-кодов для ряда учреждений был заменен обязательным с 30 октября.

Хроника 09 января 2020 года – 10 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Свердловская область коронавирус Евгений Куйвашев КПРФ

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Пульмонолог предупредил о высоком риске смерти после выписки из ковид-реанимации

Пандемия коронавируса

Смертность от COVID в РФ составляет до 4%, среди пациентов на ИВЛ - до 95%

Кремль счел неприемлемыми обвинения Москвы в причастности к кризису с мигрантами

Пандемия коронавируса

Песков заявил, что решений об обязательной COVID-вакцинации не принималось

Песков заявил, что решений об обязательной COVID-вакцинации не принималось

Роскомнадзор внесет Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Пандемия коронавируса

В России в очередной раз обновлен антирекорд суточной COVID-смертности

В России в очередной раз обновлен антирекорд суточной COVID-смертности

Жителя Ялты заподозрили в госизмене и сборе секретных данных для СБУ Украины

Орешкин анонсировал 3 млн дополнительных рабочих мест благодаря технологиям ИИ

Орешкин анонсировал 3 млн дополнительных рабочих мест благодаря технологиям ИИ

Следы нефтесодержащих жидкостей нашли у севшего на мель в Приморье теплохода

Следы нефтесодержащих жидкостей нашли у севшего на мель в Приморье теплохода

На Сахалине больше 30 военных осудили за попытки за взятки попасть в Сирию

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });