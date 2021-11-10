Свердловские депутаты-коммунисты потребовали изменить правила для QR-кодов

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты от КПРФ Закосбрания Свердловской области предложили губернатору Евгению Куйвашеву отложить введение QR-кодов до 1 декабря 2021 года и продлить действие QR-кодов для переболевших, сообщил первый секретарь Свердловского обкома КПРФ, вице-спикер собрания Александр Ивачев.

Он назвал инициативу депутатов срочными мерами для стабилизации ситуации, поскольку "после введения фактически обязательной вакцинации жители области столкнулись с целым рядом проблем, которые привели к поражению в правах более половины" населения.

По его словам, депутаты предлагают разрешить людям, имеющие антитела к инфекции, получать QR-коды сроком на полгода, а действие QR-кодов для официально переболевших продлить до одного года вместо нынешних шести месяцев.

Также коммунисты предлагают ускорить процедуру получения сертификатов о вакцинации от COVID-19 и остановить практику отстранения от работы непривитых граждан.

Авторы обращения отмечают, что требования по вакцинации ужесточили, хотя не было открыто достаточно прививочных пунктов, а в открытых пунктах недостаточно бланков справок.

"В целом существующие сегодня меры по проведению вакцинации населения Свердловской области считает неподготовленными, неэффективными и нарушающими права граждан", - говорится в обращении.

В Свердловской области система QR-кодов введена 25 октября, их применение расширяется. Рекомендательный режим введения QR-кодов для ряда учреждений был заменен обязательным с 30 октября.