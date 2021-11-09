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В Тюмени 11 детей заразились COVID-19 в реабилитационном центре "Снежинка"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Тюменской области в двух медицинских учреждениях обнаружили очаги массового заражения коронавирусом, сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

В детском центре восстановительной медицины и реабилитации "Снежинка" коронавирусной инфекцией заразились 11 детей. С ними контактировали 80 человек.

Еще одна вспышка COVID-19 была выявлена в центре реабилитации для наркозависимых, там заболели 12 человек, контактными считаются еще 23.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 09 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Тюмень Росспотребнадзор коронавирус Снежинка

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