В Тюмени 11 детей заразились COVID-19 в реабилитационном центре "Снежинка"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Тюменской области в двух медицинских учреждениях обнаружили очаги массового заражения коронавирусом, сообщил сайт регионального управления Роспотребнадзора.

В детском центре восстановительной медицины и реабилитации "Снежинка" коронавирусной инфекцией заразились 11 детей. С ними контактировали 80 человек.

Еще одна вспышка COVID-19 была выявлена в центре реабилитации для наркозависимых, там заболели 12 человек, контактными считаются еще 23.