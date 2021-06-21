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Причиной COVID в ульяновском детском лагере стали выезды сотрудников за территорию

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Коронавирусная инфекция в детском лагере "Волжанка" Ульяновской области, где заразились несколько воспитанников, была завезена на территорию извне. Об этом заявила исполняющая обязанности министра образования региона Наталья Семенова на совещании в понедельник.

17 июня сообщалось, что у девятерых отдыхающих детского оздоровительного лагеря выявлен COVID-19, инфекция протекала у детей в легкой форме. Отряды были изолированы, у взрослых тесты показали отрицательный результат.

"Это частный лагерь, подготовил все к началу смены – дети со справками об эпидокружении, тестирование сотрудников. Но был нарушен ряд требований: лагерь заявлен как работающий в закрытом режиме, то есть, когда одномоментно заезжают и выезжают все сотрудники и дети. В этом же лагере три сотрудника выезжали вечером и утром приезжали", - сказала министр.

Кроме того, она отметила, что лагеря, функционирующие в подобном в закрытом режиме, не должны проводить встречи с родителями.

"В этом лагере в выходные родители подъезжали и передавали сладости и вещи через забор. Это категорически запрещено. При абсолютной готовности лагеря к началу смены инфекция была завезена", - добавила Семенова.

По словам министра, смена в "Волжанке" была окончена досрочно, в лагере проведена санитарная обработка.

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