Правительство поддержало законопроект о публичной власти в РФ

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ подготовило положительный отзыв на законопроект о единой системе публичной власти в России, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По данным источника, вместе с тем, кабинет министров высказал большое количество замечаний к документу.

Законопроект о публичной власти, как сообщалось, был ранее во вторник принят Думой в первом чтении. В частности, этот документ снимает ограничение на число губернаторских сроков и подтверждает запрет главам регионов называться "президентами".

Инициатива о единой системе публичной власти в России (1256381-7) была внесена в Госдуму главой комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом. Как ожидается, она может быть принята в декабре, а большинство ее положений могут вступить в силу в июне 2022 года.

Законопроект касается целого ряда аспектов работы региональных властей и структурирует законодательство в этой сфере.

Одна из самых заметных новелл документа в СМИ - губернаторские сроки. Сейчас глава любого российского региона не может избираться на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий.

Также в проекте сохраняется уже существующий в законодательстве запрет для глав российских регионов именоваться "президентом".

Предлагается закрепить право федеральных органов власти участвовать в формировании региональных министерств в сферах образования, финансов, здравоохранения, а также жилищного и строительного надзора. В частности, региональное министерство финансов будет возглавлять чиновник, кандидатура которого согласовывается с Минфином РФ.

Отдельной статьей унифицируется порядок внесения регионами законопроектов в Госдуму, при этом срок представления регионами отзывов на законопроекты совместного ведения сокращается с 30 до 15 дней.