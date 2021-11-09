Законопроект о едином именовании глав регионов и сроке их службы прошел в Думе I чтение

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1256381-7 о единой системе публичной власти, который, в частности, снимет ограничение на два срока губернаторства подряд и вводит единое название для глав регионов.

"С учетом единства системы публичной власти изменяется механизм ответственности главы региона. Он может быть отрешен от должности президентом России, в том числе в связи с утратой доверия президента. Кроме того, президент вправе применять к главе субъекта Федерации иные меры ответственности, такие как предупреждение, выговор", - прокомментировал законопроект один из его авторов, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Его соавтор - руководитель такого же комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

Законопроект предусматривает, что после снятия с должности главы региона по решению президента этот человек в течение пяти лет не сможет руководить никаким регионом.

Сейчас губернатор не может быть избран на должность руководителя региона больше двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий. Он даст заксобраниям регионов право самостоятельно определять число сроков полномочий губернаторов.

При этом документ предусматривает, что срок полномочий губернатора и регионального парламента составит пять лет. Сейчас срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет.

Законопроект также сохраняет действующий запрет на использование слова "президент" в названии должности руководителя региона.

"Если в уставе (региона) написано, пожалуйста, это оставляйте, за исключением одной истории со словом "президент", - прокомментировал Крашенинников. Ранее депутаты Госсовета Татарстана не поддержали эту законодательную инициативу. Татарстан остается единственным регионом, где руководитель именуется президентом.

Также законопроект предлагает закрепить право федеральных органов власти участвовать в формировании региональных министерств в сферах образования, финансов, здравоохранения, а также жилищного и строительного надзора. В частности, региональный Минфин будет возглавлять чиновник, кандидатура которого согласовывается с федеральным Минфином.

Законопроект отдельной статьей унифицирует порядок внесения регионами законопроектов в Госдуму. Также инициатива предусматривает возможность дистанционной работы для заксобраний; допускается полупрофессиональная основа деятельности депутатов заксобраний.

"Это базовый законопроект, который несет в себе и прямые нормы, и закладывает определенные параметры организации и работы региональной власти: органов исполнительной, законодательной власти, местного самоуправления", - сказал, комментируя инициативу, спикер Думы Вячеслав Володин.

Крашенинников добавил, что на законопроект пришло уже больше сотни отзывов, в частности, высказались почти все регионы, большинство отзывов - положительные. "Есть замечания, мы ко второму чтению, конечно, будем их рассматривать", - добавил депутат.

Ожидается, что законопроект будет принят уже в декабре и вступит в силу 1 июня 2022 года.

Позиция партий

В КПРФ выступили против принятия законопроекта в первом чтении. "Этот закон, по нашему мнению, необходим, но не все в нем гладко", - сказал депутат-коммунист Юрий Синельщиков. Он отметил, что сейчас в законе прописаны причины, по которым губернатор может быть отстранен президентом от должности, например, коррупция, а проект закона предусматривает, что теперь будет достаточно просто утраты доверия и "никаких обоснований не требуется".

Владимир Жириновский с трибуны Госдумы заявил, что ЛДПР поддерживает проект закона, выступает за централизацию власти и "надо давно уже сказать, что федерация неприемлема для России".

Зампредседателя фракции "Справедливой России" Анатолий Лисицын с трибуны отметил, что эсеры воздержатся от голосования по проекту закона, так как у него "одна цель" - "укрепление вертикали власти", и не предусматривается финансирования для подкрепления полномочий регионов. "Может, это первый шаг к консервативному капитализму", - отметил Лисицын.

Мнение "Новых людей" высказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. "Такой закон нужен, но требует серьезной доработки", - сказал он. По его словам, фракция готовит большое число поправок ко второму чтению. В частности, он считает, что два срока достаточно губернатору для того, чтобы реализовать планы.

Также от "Новых людей" выступила Сардана Авксентьева, заметив, что надо оставлять больше полномочий регионам, тогда как федеральная власть относится к ним "как к детям". По ее словам, мнения во фракции разделились, некоторые верят, что законопроект можно исправить, вместе с тем сама Авксентьева заявила, что поддержать инициативу не сможет.