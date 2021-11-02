Названы сроки принятия закона о праве быть главой региона больше двух сроков подряд

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Госдума рассмотрит 9 ноября в первом чтении законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ", сообщил в Екатеринбурге председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Дальше у нас пойдет процедура второго чтения, соответственно. Надеюсь, в декабре мы примем этот закон", - добавил он.

Законопроект № 1256381-7 предусматривает отмену ограничений на число губернаторских сроков (сейчас - не более двух), унификацию названия должностей руководителей регионов ("глава субъекта"), сокращение срока представления регионами отзывов на законопроекты совместного ведения с 30 до 15 дней. Его в конце сентября внесли в палату Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Депутаты Госсовета Татарстана не поддержали этот законопроект. В Кремле их позицию назвали мнением, но не юридически закрепленным решением.