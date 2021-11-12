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Госсовет Татарстана подготовил поправки о должности президента республики

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Госсовета Татарстана подготовили 20 поправок к проекту федерального закона об общих принципах организации публичной власти в регионах, который упраздняет название "президент" для именования главы региона, сообщила пресс-служба Госсовета.

Они предлагают установить, что наименование должности высшего должностного лица региона будет определять Конституция этого региона с учетом волеизъявления его народа.

"Мы воспользовались правом выразить свое мнение и подготовили таблицу поправок, - заявил через пресс-службу председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин. - Мы считаем, что действующие положения федерального закона можно сохранить".

Депутаты обсудят подготовленные поправки в Госсовете, а затем направят их в Госдуму ко второму чтению законопроекта.

Татарстан остается единственным регионом России, руководитель которого называется президентом.

Законопроект о единой системе публичной власти в регионах, который уже прошел в Госдуме первое чтение, унифицирует название глав регионов, по сути запрещая им называться президентами. Госсовет Татарстана уже дал отрицательный отзыв на законопроект. В Госдуме заявили, что законопроект не будут менять из-за позиции Татарстана.

Татарстан Госсовет Альберт Хабибуллин Госдума

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