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Первый компонент прививки от COVID получили 53% взрослого населения РФ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Свыше 62 млн россиян получили первый компонент прививки от COVID-19, сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день первым компонентом привито уже более 62 млн человек. Это 53%, но нужно помнить о том, что (...) в связи с распространением нового штамма требуется, в том числе, и ревакцинация, чтобы обеспечить высокий уровень антител", - сказал Мурашко на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья в среду.

По словам Мурашко, повторную вакцинацию от COVID-19 на сегодня прошли 4,5 млн россиян.

Глава Минздрава также заявил, что нынешняя осенняя волна пандемии COVID-19 распространяется быстрее предыдущих. "Фаза осложнений также развивается значительно быстрее, чем при циркуляции "уханьского" штамма", - сказал Мурашко.

По его словам, это обстоятельство повлекло изменения в организации системы здравоохранения.

В России госпитализированы с коронавирусом 258 тыс. человек, из них 30 тысяч находятся в тяжелом состоянии и 7 тысяч в реанимации на искусственной вентиляции легких, при этом вакцинированных пациентов в реанимации нет, добавил Мурашко.

"Я лично ни одного вакцинированного в реанимации не видел", - сказал министр.

По данным оперативного штаба, опубликованным накануне, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 39 160 случаев, умерли за сутки 1 211 пациентов.

Михаил Мурашко коронавирус

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