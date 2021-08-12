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Медсестру заподозрили в вакцинации 8557 немцев физраствором

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Нижней Саксонии 8557 человек пригласили на повторную вакцинацию от коронавируса, поскольку возниклии подозрения, что вместо препарата производства Pfizer/BioNTech медсестра им вкалывала физраствор, сообщает региональная телекомпания NDR.

Из этих людей около 3600 уже записались на уколы. Представитель Минздрава Нижней Саксонии отметила, что люди реагируют на новую информацию очень благоразумно.

Речь идет о медсестре, которая весной работала в пункте вакцинации Красного Креста в Шортенсе. В конце апреля она призналась, что шесть раз вкалывала людям физраствор вместо вакцины, поскольку разбила одну ампулу и боялась увольнения за признание в этом. После признания ее действительно уволили.

10 августа окружная полиция сообщила, что расследование действий медсестры продолжается и возникло подозрение, что она больше чем в шести случаях подменяла действующий препарат физраствором. Как часто она это делала и сколько человек могли пострадать, до сих пор неясно.

По версии следствия, пострадать могли преимущественно пожилые граждане в возрасте от 70 лет и старше, которые прививались в период между 5 марта и 20 апреля, а также сотрудники хосписов, учебных, медицинских и социальных учреждений.

В полиции не исключают, что женщина могла действовать из политических мотивов, поскольку в соцсетях она расшаривала публикации ковид-диссидентов и сама критиковала введенные санитарные ограничения. Также ее заподозрили в подделке собственного сертификата о вакцинации при поступлении на работу в прививочный пункт.

Адвокат медсестры отрицает политическую мотивацию ее действий. Он отметил, что критиковать в соцсетях действия властей может каждый, это предусматривает свобода слова. По версии защиты, женщина не действовала идейно, а просто старалась компенсировать утерю разлившегося препарата, как она и утверждала на первом допросе.

Хроника коронавируса. Август.

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Германия коронавирус Нижняя Саксония Шортенс

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