Голикова заявила о тяжелой ситуации с медицинским кислородом в 5 регионах РФ

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Наиболее тяжелая ситуация с доступностью медицинского кислорода наблюдается в пяти российских регионах, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова.

"В части запасов кислорода на сегодняшний день наиболее тяжелая ситуация отмечается в Воронежской, Кировской, Ивановской областях, Алтайском крае и Севастополе", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Вице-премьер напомнила, что ранее субъектам РФ из резервного фонда правительства было выделено 5,7 млрд рублей на покупку кислородных концентраторов и 0,5 млрд рублей на обновление оборудования на предприятиях по производству кислорода.

В снабжении регионов кислородом принимает участие и Минобороны РФ, добавила она.

"За прошедшую неделю министерство обороны поставило более 65 тонн сжиженного кислорода для медицинских организаций в 15 регионах страны", - сказала Голикова.