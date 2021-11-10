Белорусские пограничники обвинили поляков в избиении беженцев

Мигранты на белорусско-польской границе Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В ночь на среду польcкие силовики применили силу к мигрантам, которых вытесняли на территорию Белоруссии, сообщил телеграм-канал белорусского Госпогранкомитета.

"Сегодня ночью, 10 ноября, в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности. У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия. Со слов беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца", - говорится в сообщении.

В Белоруссии пострадавшим оказали необходимую помощь.

Несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока подошли к польской границе в минувший понедельник 8 ноября. Они пытаются прорваться через границу или разрушить установленное на ней заграждение, польские пограничники их не пускают.

Пресс-секретарь польского пограничного отряда майор Екатерина Зданович рассказала радио "Белосток", что ночью две большие группы нелегалов пробрались в Польшу через границу, форcировав заграждение. По ее словам, некоторых удалось вернуть в Белоруссию, остальных ищут.

Белорусские военные не в первый раз обвиняют польских пограничников в жестоком обращении и применении насилия к мигрантам. В Варшаве и в Брюсселе обвиняют руководство Белоруссии в искусственном создании кризиса с мигрантами на границах ЕС, Минск это отвергает.