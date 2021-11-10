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В Польше задержали всех мигрантов, прорвавшихся в страну из Белоруссии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Все мигранты, которым удалось в ночь на среду прорваться из Белоруссии в Польшу, задержаны, информирует "Радио Белосток".

"Две многочисленные группы мигрантов прорвались в Польшу с территории Белоруссии. Не менее нескольких десятков иностранцев штурмовали заграждение близ (населенных пунктов - ИФ) Крынки и Беловежа. Всех задержали", - сообщает в среду радиостанция.

Ранее сообщалось, что после прорыва в сторону сопредельной территории была оттеснена лишь часть мигрантов. При этом белорусские пограничники обвинили поляков в избиении четырех курдских беженцев.

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В то же время польские СМИ отметили, что ситуация в районе "Кужнице", где сконцентрировалась основная масса мигрантов, минувшей ночью оставалась спокойной.

Ситуация на границе двух стран осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока в надежде перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через белорусскую территорию попасть в ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белорусию в том, что именно она создала хаос возле границ Евросоюза, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Европу, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют белорусские власти в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Белоруссия Польша

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