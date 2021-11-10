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Десятки нелегальных мигрантов прорвались в Польшу с территории Белоруссии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Две многочисленные группы нелегальных мигрантов пробрались за минувшие сутки с территории Белоруссии в Польшу, сообщают в среду польские СМИ.

По их данным, две группы, в каждой из которых десятки иностранцев, прорвали пограничные заграждения в окрестностях Крынек и Беловежи. Пограничники подтвердили эту информацию и добавили, что часть людей удалось вернуть к линии границы. Поиски остальных продолжаются.

Пресс-секретарь пограничного отряда майор Екатерина Зданович рассказала радио "Белосток", что в обоих случаях произошло силовое форсирование заграждений.

Сообщается, что в данный момент обстановка в окрестностях пограничного пропуска "Кузница" спокойная. На белорусской стороне находится несколько сотен человек.

Ситуация на границе двух стран осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих попасть в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что она создала хаос возле границ Евросоюза. Польша и страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Мигранты на границе Польши и Белоруссии

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Белоруссия Польша

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