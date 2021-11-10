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СПЧ проверит новые данные о пытках заключенных в Саратовской области

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Совет по правам человека в рамках уже намеченной поездки по колониям проверит и новую информацию Gulagu.net о пытках осужденных в областной туберкулезной больнице (ОТБ) №1 Управления ФСИН по Саратовской области. Об этом "Интерфаксу" сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

Дело о пытках в ярославской колонии

Всего члены совета планируют с 1 по 7 декабря проверить 20 пенитенциарных учреждений.

"Если проверка состоится, нас пустят, то мы все будем проверять (в том числе и новую информацию - ИФ). Мы эту возможность используем по максимуму. Мы не знаем, как все будет разворачиваться, может нас не будут куда-то пускать или не будут давать с кем-то разговаривать, но мы выйдем и расскажем все как есть", - сказала она.

Пока, по ее словам, эту поездку не отменили и каких-либо ограничений для членов СПЧ не обещали.

9 ноября проект Gulagu.net опубликовал на своем канале на YouTube новые видеозаписи с насилием над заключенными. В проекте уточняют, что записи были сделаны в той же саратовской туберкулезной тюремной больнице, в которой были записаны ролики, обнародованные в начале октября.

После первых публикаций этих записей СПЧ решил проверить два десятка колоний и СИЗО в нескольких регионах, говорила раньше Меркачева. Кроме нее, в проверке должны принять участие члены СПЧ Игорь Каляпин и Андрей Бабушкин.

Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин говорил "Эху Москвы", что организация получила в распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей.

26 октября сообщалось, что 185 заключенных исправительной колонии №13 в городе Энгельсе Саратовской области после визита общественной наблюдательной комиссии написали заявления в правоохранительные органы, в трех заявлениях речь шла о насилии в ОТБ-1 (областная туберкулезная больница УФСИН), в 182 - о насилии в ИК-13.

В октябре суд в Саратове заочно арестовал объявленного в федеральный розыск Сергея Савельева, который передал Gulagu.net видеозаписи пыток. Ему вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации (ч.2 ст 272 УК).

СПЧ Ева Меркачева Саратовская область ФСИН Gulagu.net Владимир Осечкин

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