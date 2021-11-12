Основатель правозащитного проекта Gulagu.net появился в базе розыска МВД

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

Карточка Осечкина появилась в базе разыскиваемых лиц МВД РФ. В ней уточняется, что он "разыскивается по статье УК". Из особых примет уточняется, что Осечкин "переобъявлен" в розыск.

В июле 2020 года сообщалось, что Головинский суд Москвы санкционировал заочный арест Осечкина по обвинению в мошенничестве. Подробности дела не раскрывались.

Известно, что Осечкину заочно предъявлено обвинение по ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба).

Вместе с тем, сам Осечкин написал на своей странице в соцсети, что узнал о своем заочном аресте совершенно случайно. Он также сообщил, что вынужденно покинул Россию сразу после обысков в сентябре 2015 года. По его словам, уголовного дела в отношении него тогда возбуждено не было, и с октября 2015 года он живет во Франции.

Осенью текущего года Осечкин сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что его организация получила в распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей. Среди них - опубликованные материалы о предположительном применении пыток в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

По данным СМИ, видеозаписи с пытками в ОТБ-1 передал правозащитникам гражданин Белоруссии Сергей Савельев, осужденный в РФ за перевозку и сбыт наркотиков. Позднее карточка Савельева также появилась в базе розыска МВД России, но вскоре исчезла.

Правозащитный проект Gulagu.net прекратил работу в России 25 мая текущего года. Он был основан в 2011 году для защиты прав заключенных.