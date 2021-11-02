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Совет по правам человека проверит 20 российских СИЗО и колоний

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проведет проверку 20 исправительных учреждений - колоний и СИЗО - в нескольких регионах страны, правозащитники намерены проверить условия содержания заключенных и возможные факты избиения, сообщила "Интерфаксу" член СПЧ Ева Меркачева.

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"Планируется проверить 20 учреждений - это колонии и СИЗО в пяти регионах: Кировская область, Саратовская, Самара, Марий Эл и Мордовия. Пока нам дали добро, и мы должны все проверить за месяц. Сейчас мы составляем графики того, как поедем", - сказала Меркачева, отметив, что из этих регионов в СПЧ поступало много обращений и жалоб.

Она отметила, что среди учреждений, которые разрешили проверить членам СПЧ, есть и колония в Саратовской области, откуда поступали жалобы от заключенных. Проверяющими от совета, помимо Меркачевой, будут члены СПЧ Игорь Каляпин и Андрей Бабушкин.

"Из того, что будем проверять, помимо условий содержания, – естественно, будем спрашивать у осужденных, есть ли факты избиений, в первую очередь будем проверять отряды, куда помещают заключенных с плохим поведением - ШИЗО. Были обращения, что многие из ШИЗО просто не выходят", - добавила она.

Правозащитники сейчас собирают все жалобы по учреждениям, которые впоследствии проверят на месте. После окончания проверки они намерены проверить все регионы в течение года.

Ранее основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что организация получила в распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей. Среди них - опубликованные материалы о предположительном применении пыток в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

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26 октября сообщалось, что около 200 заключенных исправительной колонии (ИК) №13 в городе Энгельсе Саратовской области после визита общественной наблюдательной комиссии написали заявления в правоохранительные органы, в трех заявлениях речь шла о насилии в ОТБ-1 (областная туберкулезная больница УФСИН), в 182 - о насилии в ИК-13.

19 октября пресс-бюро регионального УФСИН и глава ОНК опровергли информацию о том, что в ИК-13 сотни заключенных отказались выходить на работу. Председатель региональной ОНК, член Общественной палаты Саратовской области Денис Соболев, побывавший в ИК-13, сообщил "Интерфаксу", что в одном из отрядов произошла драка среди заключенных, но ими же эта драка была и остановлена. "Дополнительных мер урегулирования принимать не приходилось. Не подтвердилась информация о вызове спецназа", - сказал тогда глава ОНК.

22 октября следственные органы Саратовской области возбудили ряд уголовных дел о дезорганизации деятельности ИК-13 УФСИН в городе Энгельсе.

СПЧ ФСИН Саратовская область

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