В заксе Петербурга заявили, что вакцинация пенсионеров останется добровольной

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Вакцинация от коронавируса для петербургских пенсионеров остается добровольной, а постановление главного государственного санитарного врача региона о том, что они обязаны прививаться, - это "агрессивный" мотивирующий посыл, считают в законодательном собрании Петербурга.

9 ноября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова ввела обязательную вакцинацию для лиц старше 60 лет и тех, у кого хронические заболевания. На вопрос журналистов, какие санкции последуют за отказ от прививки, в региональном Роспотребнадзоре ответили, что за работающих пенсионеров будет отвечать работодатель, а неработающие будут отвечать сами перед собой.

10 ноября спикер заксобрания Александр Бельский назвал прививку от COVID-19 единственным способом вернуться к нормальной жизни.

"Что касается вопросов стимулирования тем или иным образом - неделю назад у нас был локдаун - конечно, эти меры предпринимаются не от хорошей жизни. Любые вопросы, связанные с вакцинацией, если это касается моего мнения, я поддерживаю. Что касается вопроса о том, добровольная вакцинация у нас или не добровольная, то, конечно, добровольная", - сказал Бельский.

Он считает, что "город может быть открыт для всех, кто вакцинирован", в отношении остальных применяются ограничения, чтобы защитить их от болезни.

В законах не предусмотрено никаких юридических санкций для непривитых пенсионеров, сообщил "Интерфаксу" председатель комитета по законодательству Заксобрания Всеволод Беликов.

"Это такой информационный, я бы даже сказал, агрессивный в хорошем смысле посыл, чтобы мотивировать людей, - сказал он о постановлении Башкетовой. - Это сложная система понуждения, она непрямая. Никто никому руки крутить, связывать и вести не пункт вакцинации не будет. Каждый шаг добавляет к числу вакцинированных: кто-то испугался санкций и привился - цель достигнута".

Беликов не исключил, что в дальнейшем давление на непривитых может вырасти и через законодательство, если нужный процент вакцинированных не будет достигнут.