Песков заявил, что решений об обязательной COVID-вакцинации не принималось

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Решений о введении на федеральном уровне обязательной вакцинации от коронавируса пока не принималось, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами внимание представителя Кремля обратили на слова главы центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга о необходимости обязательной вакцинации от коронавируса и отметили, что в Санкт-Петербурге уже введена такая вакцинация для пожилых людей. В связи с этим у Пескова поинтересовались, может ли такое решение быть принято и на общероссийском уровне.

Он подчеркнул, что на общероссийском уровне таких решений не принималось.

Ранее Гинцбург отметил, что по его мнению, вакцину от COVID-19 нужно внести в Национальный календарь прививок, а саму вакцинацию следует сделать обязательной.

"Это (пандемия COVID-19 - ИФ) кончится, когда 70-75% населения нашей страны, заодно и земного шара, будут провакцинированы, у которых будут антитела защитные к данному возбудителю. Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной", - сказал он.

Между тем Дмитрий Песков также заявил, что возможность сохранения QR-кодов после окончания пандемии коронавируса не рассматривается.

По его словам, это связано с тем, что пока невозможно спрогнозировать, когда пандемия закончится.