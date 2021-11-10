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В администрации Петербурга заявили, что вакцинация для пожилых жителей обязательна

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Вакцинация жителей Петербурга старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями обязательна, ее должны обеспечить работодатели, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Петербурга.

Разъяснения городских властей последовали за словами председателя петербургского парламента Александра Бельского о том, что вакцинация в Петербурге остается добровольной, санкций для непривитых пенсионеров не предусмотрено. Так он прокомментировал выпущенное во вторник постановление главного санитарного врача города Натальи Башкетовой об обязательной вакцинации лиц старше 60 лет и других категорий граждан.

В администрации Петербурга подчеркнули, что обязательной вакцинации подлежат работники промышленных, перерабатывающих и транспортных предприятий, горожане в возрасте 60 лет и старше, люди с хроническими заболеваниями. Обязательная вакцинация не распространяется на тех, кто имеет медицинские противопоказания.

В группе лиц старше 60 лет на сегодня прошли вакцинацию более 588 тыс. человек - это 43% от числа подлежащих вакцинации в этой категории.

В случае уклонения сотрудника от прививки, работодатель вправе отстранить сотрудника от работы без сохранения заработной платы до окончания периода санитарно-эпидемиологического неблагополучия, объяснили в пресс-службе, сославшись на статью 76 Трудового кодекса. В случае неисполнения требования работодатель может быть привлечен к административной ответственности.

Накануне главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башкетова подписала постановление, которое вводит обязательную COVID-вакцинацию для людей старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Обязательная вакцинация также распространяется на государственных гражданских и муниципальных служащих, включая подведомственные организации.

Представители этих категорий граждан до 15 ноября должны быть привиты первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а к 15 декабря - вторым компонентом вакцины, напомнили в городской администрации.

Хроника 09 января 2020 года – 10 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
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