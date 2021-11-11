В Думе заверили, что в России нет и не будет принудительной вакцинации

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что в России в принципе нет принудительной вакцинации, и резонансный законопроект о введении прививки от коронавируса в прививочный календарь (1179765-7) никак это не меняет.

"Основной вопрос, который всех здесь интересует - будет или не будет принудительная вакцинация, если этот законопроект будет одобрен. Сразу скажу: не предусмотрена принудительная вакцинация. По сути дела, у нас в стране нет в принципе принудительной вакцинации ни к одному из возбудителей, ни к одной болезни", - сказал Хубезов журналистам в Госдуме в четверг.

Парламентарий подчеркнул, что речь идет лишь о том, чтобы прививка от коронавируса вошла в Национальный календарь профилактических прививок наряду с туберкулезом, корью и, например, гриппом.

"Все мы понимаем, что никого силой прививку от гриппа делать не заставляют. Более того, перед тем, как делать прививку, каждый человек подписывает информированное согласие. Поэтому если он против, никто его насильно, естественно, вакцинировать не будет", - сказал Хубезов.

Он добавил, что основная цель законопроекта о нацкалендаре - обеспечение прямого финансирования коронавирусной вакцинации из госбюджета, и в законопроекте вообще не идет речи ни о принудительной, ни о добровольной вакцинации.

18 октября сообщалось, что Дума может продолжить рассмотрение отложенного седьмым созывом законопроекта о включении вакцинации от коронавируса в Национальный календарь профилактических прививок.

Отложенный законопроект

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ 25 мая. Им предлагается дополнить закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (157-ФЗ), внеся в Национальный календарь профилактических прививок вакцину от COVID-19. Предложенные изменения позволят закупать профилактические вакцины от коронавируса за счет федерального бюджета, подчеркивают авторы законопроекта.

Общественный резонанс документ вызвал в связи с дискуссией парламентариев о том, не повлечет ли его принятие за собой обязательность вакцинации от коронавируса в России, и о ситуации в регионах, когда работникам бюджетных учреждений грозят увольнением за отсутствие прививки. 8 июня Госдума седьмого созыва после длительного обсуждения приняла документ в первом чтении, однако второе чтение до выборов так и не состоялось.

Спикер Думы Вячеслав Володин в ходе заседания 8 июня пояснял, что в рамках ст. 5 закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (157-ФЗ) отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение от нее - если работа связана с высоким риском заболевания конкретной болезнью. Список таких профессий устанавливает Минздрав. Володин предложил Минздраву совместно с комитетом по охране здоровья ко второму чтению внести поправки, которые бы прямо прописали добровольность прививки от COVID-19 и сняли вопросы депутатов.

Замглавы Минздрава Олег Гриднев в ходе рассмотрения документа в первом чтении подчеркивал, что законопроект не регламентирует принцип добровольности профилактических прививок, и право человека самому решать, проходить или нет COVID-вакцинацию, сохранится после принятия этой правительственной инициативы.