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Госдума вернется к резонансному законопроекту о прививках от коронавируса

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Государственная дума намерена в ближайшие недели продолжить рассмотрение отложенного седьмым созывом законопроекта о включении вакцины от коронавирусной инфекции в Национальный календарь профилактических прививок.

Документ (1179765-7) включается в примерную программу законопроектной работы палаты на осеннюю сессию, проект которой внесен в Госдуму в понедельник. Инициативу могут принять уже в ноябре, следует из проекта программы.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ 25 мая. Им предлагается дополнить закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (157-ФЗ), внеся в Национальный календарь профилактических прививок вакцину от COVID-19. Предложенные изменения позволят закупать профилактические вакцины от коронавируса за счет федерального бюджета, подчеркивают авторы законопроекта.

Общественный резонанс документ вызвал в связи с дискуссией парламентариев о том, не повлечет ли его принятие за собой обязательность вакцинации от коронавируса в России, и о ситуации в регионах, когда работникам бюджетных учреждений грозят увольнением за отсутствие прививки. 8 июня Госдума седьмого созыва после длительного обсуждения приняла документ в первом чтении, однако второе чтение до выборов так и не состоялось.

Спикер Думы Вячеслав Володин в ходе заседания 8 июня пояснял, что в рамках ст. 5 закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (157-ФЗ) отсутствие профилактических прививок влечет отказ в приеме на работу или отстранение от нее - если работа связана с высоким риском заболевания конкретной болезнью. Список таких профессий устанавливает Минздрав. Володин предложил Минздраву совместно с комитетом по охране здоровья ко второму чтению внести поправки, которые бы прямо прописали добровольность прививки от COVID-19 и сняли вопросы депутатов.

Замглавы Минздрава Олег Гриднев в ходе рассмотрения документа в первом чтении подчеркивал, что законопроект не регламентирует принцип добровольности профилактических прививок, и право человека самому решать, проходить или нет COVID-вакцинацию, сохранится после принятия этой правительственной инициативы.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 18 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Госдума Коронавирус

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