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Татарстан введет QR-коды для поездок на всех видах транспорта в республике

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Власти Татарстана приняли решение ввести систему QR-кодов для поездок на всех видах транспорта, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

"QR-код будет внедрен в весь внутриреспубликанский общественный транспорт (городской, пригородный, межмуниципальный) ", - сказала она журналистам в четверг.

Допуск будет осуществляться при предъявлении QR-кода, полученного на портале Госуслуг при прохождении полного курса вакцинации или после перенесенного COVID-19, а также при наличии QR-кода, полученного на основании медотвода от прививки. На базе Минздрава Татарстана разрабатывают единый QR-код, который будут выдавать жителям республики, имеющим медотвод от вакцинации.

В РоссииОперштаб сообщил о проработке законопроектов о QR-кодах на транспорте и в кафеОперштаб сообщил о проработке законопроектов о QR-кодах на транспорте и в кафеЧитать подробнее

Галимова также сообщила, что президент Татарстана Рустам Минниханов особо обратил внимание на возможность использовать не только электронную версию QR-кода, но и бумажную. "Такую форму справки выдают в МФЦ по обращению жителей республики, соответственно у этих пассажиров не должно возникать никаких сложностей с допуском в общественный транспорт", - добавила руководитель пресс-службы президента Татарстана.

Кроме того, по решению главы республики перевозчикам в случае необходимости будет предоставлена субсидия на приобретение технических средств для проверки QR-кодов. Проверка QR-кодов будет осуществляться силами перевозчиков на моменте посадки пассажира в общественный транспорт.

Также подготовлено обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности введения QR-кодов для межрегиональных перевозок.

Ранее в четверг стало известно, что общероссийский оперштаб по борьбе с коронавирусом совместно с профильными ведомствами прорабатывает законопроекты о введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах.

Татарстан

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