Оперштаб сообщил о проработке законопроектов о QR-кодах на транспорте и в кафе

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Оперативным штабом по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ совместно с профильными ведомствами прорабатываются законопроекты о введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах, заявили журналистам в штабе в четверг.

О внесении данных законопроектов в Госдуму журналистам сообщат дополнительно, добавили в оперштабе.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что в правительстве подготовлены два законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах. Предполагается, что данная мера будет действовать до июня 2022 года. Введение кодов связано со стимулированием населения к вакцинации, что необходимо для борьбы с COVID-19.

Как заявила накануне на совещании президента с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова, для борьбы с вирусом необходимо достижение коллективного иммунитета на уровне 80% от числа взрослого населения.

На сегодняшний день уровень иммунитета оценивается в 48,4%, сообщала накануне Голикова. Для достижения плановых показателей необходимо, чтобы были вакцинированы от коронавируса еще 22 млн человек, а ревакцинацию прошли 9 млн.