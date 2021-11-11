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В профильном комитете Думы готовы поддержать инициативу о QR-кодах на транспорте

В профильном комитете Думы готовы поддержать инициативу о QR-кодах на транспорте
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Если обязательное введение QR-кодов для общепита, ж/д и авиатранспорта поможет эффективно бороться с пандемией, этот шаг следует поддержать, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль ("Единая Россия").

"Сейчас от коронавируса умирает более тысячи человек каждые сутки. И для меня, как медика, очевидно: если введение QR-кодов в местах массового скопления людей сбережет тысячи жизней, то такой законопроект нам нужен", - сказал Огуль журналистам в четверг.

Он отметил, что введение QR-кодов не всегда находит поддержку среди граждан, но депутатам и властям следует думать, прежде всего, о безопасности людей в условиях ухудшения эпидемической ситуации и рисков для все новых и новых групп населения.

"Оценивая необходимость подобных мер, мы не должны упускать из виду и тот факт, что вирус постоянно мутирует и становится опаснее. Я много лет проработал с новорожденными, и мне очень тревожно, что новый штамм уже серьезно касается детей. В реанимации сейчас попадают даже 6-месячные малыши. Какие еще нужны аргументы, чтобы начать усиливать меры борьбы с мутирующим вирусом?" - сказал Огуль.

По его словам, если правительство предложит дополнительные меры помимо массовой вакцинации, масочного режима и социальной дистанции, их следует рассмотреть и принять на вооружение.

"Если будут предложены другие меры, которые будут способствовать спаду заболеваемости, то их тоже нужно внимательно оценить и использовать", - сказал парламентарий.

Ранее в четверг оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ подтвердил, что в правительстве прорабатываются законопроекты о введении QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах.

По данным СМИ, речь идет о железнодорожном и воздушном транспорте, городского общественного транспорта эти инициативы коснуться не должны.

Предполагается, что эта мера будет действовать до июня 2022 года. Введение кодов связано со стимулированием населения к вакцинации, что необходимо для борьбы с COVID-19.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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