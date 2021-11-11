Экс-директору "Открытой России" Пивоварову продлили арест на 6 месяцев

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Краснодара еще на полгода оставил под стражей бывшего исполнительного директора движения "Открытая Россия" (признана нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова, сообщает пресс-служба суда.

"Удовлетворено ходатайство гособвинения о продлении подсудимому меры пресечения на время судебного разбирательства, он оставлен под стражей на шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении Пивоварова возбудили в Краснодаре. Ему предъявлено обвинение по статье 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации).

Пивоваров был задержан в начале июня при попытке покинуть Россию. Сотрудники правоохранительных органов вывели его из самолета в Санкт-Петербурге и доставили на Кубань.

Пивоварову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 29 ноября.

По данным следствия, 12 августа 2020 года Пивоваров, находившийся в тот момент на проспекте Чекистов в Краснодаре, на своей странице в фейсбуке призвал поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. Следствие полагает, что тем самым фигурант принял участие в деятельности нежелательной организации.

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность нескольких иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). В Генпрокуратуре считают, что эти НПО "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

27 мая 2021 года "Открытая Россия" полностью прекратила свою деятельность.