Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Экс-директору "Открытой России" Пивоварову продлили арест на 6 месяцев

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Краснодара еще на полгода оставил под стражей бывшего исполнительного директора движения "Открытая Россия" (признана нежелательной на территории РФ) Андрея Пивоварова, сообщает пресс-служба суда.

"Удовлетворено ходатайство гособвинения о продлении подсудимому меры пресечения на время судебного разбирательства, он оставлен под стражей на шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении Пивоварова возбудили в Краснодаре. Ему предъявлено обвинение по статье 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации).

Пивоваров был задержан в начале июня при попытке покинуть Россию. Сотрудники правоохранительных органов вывели его из самолета в Санкт-Петербурге и доставили на Кубань.

Пивоварову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 29 ноября.

По данным следствия, 12 августа 2020 года Пивоваров, находившийся в тот момент на проспекте Чекистов в Краснодаре, на своей странице в фейсбуке призвал поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. Следствие полагает, что тем самым фигурант принял участие в деятельности нежелательной организации.

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность нескольких иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). В Генпрокуратуре считают, что эти НПО "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

27 мая 2021 года "Открытая Россия" полностью прекратила свою деятельность.

Андрей Пивоваров

Новости по теме

Новости

Губернатор Петербурга предложил лишить полномочий 6 муниципальных депутатов

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве за наезд на полицейского

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова задержан в Москве за наезд на полицейского
Дело "Седьмой студии"

Фигуранты дела "Седьмой студии" погасили иск на 129 млн руб. в пользу Минкультуры

Фигуранты дела "Седьмой студии" погасили иск на 129 млн руб. в пользу Минкультуры

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении

Законопроект о введении акциза на жидкую сталь принят в I чтении
Пандемия коронавируса

В профильном комитете Думы готовы поддержать инициативу о QR-кодах на транспорте

В профильном комитете Думы готовы поддержать инициативу о QR-кодах на транспорте

В Госдуме увидели коррупционную составляющую в статьях нового КоАП о ПДД-штрафах

В Госдуме увидели коррупционную составляющую в статьях нового КоАП о ПДД-штрафах

Россия поднимала в воздух Су-30 при приближении к Крыму британского самолета-разведчика

Татарстан введет QR-коды для поездок на всех видах транспорта в республике

Пандемия коронавируса

В Думе заявили об "информационной пандемии", мешающей врачам бороться с COVID

В Думе заявили об "информационной пандемии", мешающей врачам бороться с COVID

На Кубани ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });