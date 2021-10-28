Завершено расследование дела экс-директора "Открытой России" Пивоварова

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет сообщил, что завершил расследование уголовного дела оппозиционера Андрея Пивоварова, он обвиняется в руководстве деятельностью иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории России (ст. 284.1 УК).

По версии следствия, Пивоваров руководил этой организацией с декабря 2019 по май 2021 года и в этот период не раз публиковал "сведения агитационного характера в поддержку данной организации".

"При этом фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за участие в деятельности иностранной неправительственной организации. В июле текущего года он был задержан при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами страны", - напомнили в СК.

Дело с утвержденным обвинительным заключением скоро будет направлено в суд.

Нежелательная организация, руководство которой вменили Пивоварову, в пресс-релизе не названа.

Петербургский политик Андрей Пивоваров весной 2018 года был избран председателем российского сетевого движения "Открытая Россия" (одноименные иностранные организации признаны в России нежелательными). В 2019 году движение самоликвидировалось и была создана общественная организация "Открытая Россия", Пивоваров стал ее исполнительным директором. В мае 2021 года "Открытая Россия" заявила о полном прекращении своей деятельности в связи с ужесточением законодательства о нежелательных организациях.

Пивоварова в конце мая сняли с рейса в Петербурге и доставили в Краснодар, с тех пор он находится под стражей. 11 октября ему предъявили обвинение в окончательной редакции. Срок его ареста в последний раз продлили до 29 ноября.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность британских "Открытой России" и общественного сетевого движения "Открытая Россия", а также американского "Института современной России". В российской "Открытой России" не раз подчеркивали, что не связаны с нежелательными НПО и что признание нежелательными российскую организацию не должно касаться.