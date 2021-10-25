Суд подтвердил арест Андрея Пивоварова до 29 ноября

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд подтвердил решение Октябрьского районного суда, который продлил до 29 ноября арест Андрею Пивоварову, бывшему лидеру движения "Открытая Россия" (одноименные британская и американская организации признаны в России нежелательными). Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

Политику вменяют участие в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК), это дело было возбуждено в Краснодаре. В конце мая его сняли с рейса в Петербурге и доставили в Краснодар, с тех пор он находится под стражей.

По версии следствия, 12 августа 2020 года Пивоваров, находившийся в тот момент на проспекте Чекистов в Краснодаре, опубликовал в фейсбуке призыв поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. В этом следствие усмотрело его участие в деятельности "нежелательной организации".

26 апреля 2017 года Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность британских "Открытой России" и общественного сетевого движения "Открытая Россия", а также американского "Института современной России". В надзорном ведомстве решили, что эти НПО "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

В российской "Открытой России" не раз подчеркивали, что не связаны с нежелательными НПО и что признание нежелательной эту организацию не должно касаться. В мае 2021 года организация полностью прекратила свою деятельность.

"Открытая Россия" - это череда юридически не связанных друг с другом организаций. Общественную организацию с таким названием основал в 2001 году Михаил Ходорковский, она была распущена в 2006 году.

В 2014 году "Открытая Россия" возникла как сетевое движение. В 2019 году движение решило самоликвидироваться. В 2019 году "Открытая Россия" была создана как общественное объединение.