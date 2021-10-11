Экс-директору "Открытой России" Пивоварову предъявили окончательное обвинение

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции бывшему исполнительному директору движения "Открытая Россия" (признано нежелательным на территории РФ) Андрею Пивоварову, сообщила защита оппозиционера.

"Обвинение Пивоварову было предъявлено сегодня – на следующий день после истечения срока действия удостоверения кандидата в депутаты Госдумы. Ему вменяют руководство деятельностью нежелательной организации (в предыдущей редакции), в виде размещения 30 постов на его публичной странице в Facebook", - сказал "Интерфаксу" адвокат Сергей Бадамшин в понедельник.

Как сообщалось, уголовное дело в отношении Пивоварова возбуждено в Краснодаре, ему предъявлено обвинение по статье 284.1 УК (осуществление деятельности нежелательной организации).

Пивоваров был задержан в начале июня при попытке покинуть Россию. Сотрудники правоохранительных органов вывели его из самолета в Петербурге и доставили на Кубань.

В суде первой инстанции адвокаты подозреваемого ходатайствовали о смягчении меры пресечения и замене ее на домашний арест.

По данным следствия, 12 августа 2020 года Пивоваров, находившийся в тот момент на проспекте Чекистов в Краснодаре, на своей странице в фейсбуке призвал поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах. Тем самым следствие полагает, что фигурант принял участие в деятельности "нежелательной организации".

"Открытая Россия" была учреждена в 2001 году по инициативе Михаила Ходорковского.

26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). В Генпрокуратуре считают, что эти НПО "осуществляют на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными".

27 мая 2021 "Открытая Россия" полностью прекратила свою деятельность.