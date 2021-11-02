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Мировое сообщество выделит $12 млрд на сохранение лесов

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что мировое сообщество выделит более $12 млрд на защиту лесов.

"Я рад сообщить на этом саммите, что станы мира действуют вместе и выделят как минимум $1,5 млрд в течение последующих пяти лет, чтобы помочь защитить леса и ценные экосистемы Центральной Африки", - сказал Джонсон, выступая на саммите по климату в Глазго во вторник.

"И это - часть нового глобального финансового обязательства в размере более $12 млрд, что является самым большим коллективным обязательством по государственным средствам, выделенным на леса и действия по борьбе с изменениями климата за всю историю", - добавил он.

Премьер добавил, что леса играют ключевую роль в достижении цели по удержанию роста температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия.

"Мы не можем справиться с разрушительными потерями мест естественной среды и видов, не решая проблему климатических изменений", - подчеркнул Джонсон.

Ранее сообщалось, что более 100 мировых лидеров на саммите в Глазго пообещали к 2030 году положить конец процессу исчезновения лесов. Среди стран, которые поддержали это решение, - Бразилия, Россия, Канада, Колумбия, США, Великобритания и Индонезия. В целом на эти страны приходится около 85% леса в мире.

Борис Джонсон Великобритания Глазго

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