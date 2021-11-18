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BCG заявила, что поглощающая способность лесов РФ недооценена

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Поглощающая способность российских лесов существенно недооценена, реальные значения могут составлять 1,8-2,2 млрд тонн CO2 эквивалента в год против текущих 0,6 млрд тонн, говорится в докладе The Boston Consulting Group (BCG), с которым ознакомился "Интерфакс".

Ссылаясь на сведения Счетной палаты РФ и свои предыдущие исследования, BCG утверждает, что данные о 84,4% российских лесов недостоверны: не учитывается до 9% площади и порядка 39% запасов. Среди основных сложностей инвентаризации лесных массивов исследователи отмечают низкую степень использования спутниковых данных и других методов дистанционного зондирования земли, систематические ошибки при оценке возраста деревьев, низкую скорость обновления информации о лесных ресурсах, ряд методических сложностей и недостаточное финансирование. По оценке BCG, в расширение инвентаризации лесов необходимо вложить до 3,5 млрд рублей.

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Также BCG отмечает ряд проблем, связанных с уничтожением насаждений, в том числе пожарами, и важность расширения мер по лесовосстановлению. Исследователи подчеркивают, что с позиции климата восстанавливать леса целесообразнее на юго-западе России, где расчетная удельная поглощающая способность на гектар леса может быть в 4-6 раз выше, чем в Сибири.

"Решение всех рассмотренных выше вопросов в совокупности создает возможность для утроения оценки поглощающей способности лесов в России - до 1,8 млрд тонн CO2-эквивалента в год на среднесрочном и до 2,2 млрд тонн CO2-эквивалента в год на долгосрочном горизонтах, что означает возможность переоценки ценности лесов до диапазона от $9 до $57 трлн, в 2-3 раза выше предыдущих оценок ($4-17 трлн)", - говорится в докладе BCG.

"Таким образом, в денежном выражении Россия становится крупнейшим "акционером" мировых лесов, обладая от 19% до 38% их ценности и не имея при этом сильных экологических причин, препятствующих сохранению лесов, - потребности в их конверсии в сельскохозяйственные земли или площадь под застройку", - подытоживают исследователи.

Как сообщалось, поглощающая способность лесов была одной из важнейших для России тем на прошедшей конференции ООН по климату (COP26). В частности, глава Минприроды Александр Козлов сообщал "Интерфаксу", что Россия намерена доказать ООН собственную методику подсчета лесов. "Запад дает данные, что углеродный баланс управляемых российских лесов - 614,5 млн тонн СО2 эквивалента в год. Но мы посчитали, что он гораздо выше: 1,6 млрд тонн СО2", - говорил он.

В ходе конференции COP26 замглавы Минприроды РФ Сергей Аноприенко заявил, что принятая Стратегия низкоуглеродного развития России до 2050 года предполагает, среди прочего, рост потенциала поглощающей способности российских лесов к середине века почти в два раза, то есть до 1,2 млрд тонн CO2-эквивалента.

BCG Минприроды РФ

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