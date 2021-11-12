В Свердловской области задумались о введении QR-кодов для покупки алкоголя

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Свердловской области готов рассмотреть инициативу бизнеса о запрете продажи алкоголя без QR-кода, сообщил министр АПК и потребительского рынка региона Артем Бахтерев.

"Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба", - приводит слова Бахтерева оперштаб.

Ранее с идеей запретить продажу алкоголя без QR-кода выступил местный ресторатор.

Министр подчеркнул, что оперштаб "постоянно мониторит ситуацию" с распространением коронавируса и следит за соблюдением эпидограничений. "Министерство АПК проводит весомую часть этой работы", - подчеркнул Бахтерев.

Система QR-кодов начала работу на территории Свердловской области с 25 октября, постепенно перечень организаций, для входа в которые требуется QR-код, был расширен. Рекомендательный режим введения QR-кодов для ряда учреждений был заменен обязательным с 30 октября этого года.